Штаб сборной России по лыжному двоеборью уволен из-за плохих результатов

В связи с неудовлетворительными результатами в прошедшем сезоне тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью полностью отправлен в отставку. Новое руководство будет назначено не позднее 20 мая.



«Итоги выступления сборной команды России по лыжному двоеборью в международных соревнованиях сезона-2018/19 признаны неудовлетворительными. Подавляющим большинством голосов президиум отстранил тренерский штаб сборной во главе с главным тренером Барановым от её руководства и рекомендовал Центру спортивной подготовки, Минспорту РФ не заключать с тренерами и специалистами, входящими в настоящее время в штаб сборной, контракт на работу в сезоне-2019/20», — сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.



Сборная России по лыжному двоеборью на чемпионате мира в Зеефельде заняла 11-е место в командном турнире и 12-е место в командном спринте. В личном турнире на нормальном трамплине Эрнест Яхин стал 39-м, на большом трамплине Виталий Иванов 37-м.