Новым вице-президентом СБР по спортивным технологиям стал Юрий Векшин

Глава федерации биатлона Смоленской области и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин был избран вице-президентом СБР по спортивным технологиям. Об этом сообщает официальный сайт организации.



Решение об избрании Векшина на новый пост было принято единогласно.



Предшественник Векшина на должности Алексей Ермашов попросил освободить его от занимаемой должности в связи с назначением на пост исполняющим обязанности министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта республики Карелия. При этом он останется членом правление Союза биатлонистов России.