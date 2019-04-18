МОК готов выделить € 500 тыс. на реставрацию Нотр-Дама

Международный олимпийский комитет выразил готовность выделить € 500 тыс. на восстановление собора Парижской Богоматери, который серьёзно пострадал в результате пожара.



Глава МОК Томас Бах направил письмо руководителю оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.



«Всё олимпийское движение и особенно МОК были очень тронуты тем, что французы мгновенно установили связь между реконструкцией собора Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. Цель завершить эту реконструкцию как раз к Играм будет дополнительной мотивацией для всех нас», — приводит слова Баха AFP.



Париж был выбран столицей Олимпиады-2024 в сентябре 2017 года на сессии МОК в Лиме (Перу). Изначально на проведение игр претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, но позднее они не подтвердили свои заявки.