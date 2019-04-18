Сборная России по пляжному футболу обыграла «Крылья Советов» в матче InterCup

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 2-го тура турнира InterCup, проходящего в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.



В составе российской сборной дублями отметились Николай Крышанов и Ян Пелецкий, ещё один гол на счету Сергея Степлиани. У самарцев дважды отличился Амадиус Виноградов.



Сборная России с шестью очками обеспечила себе первое место в группе B и в 3-м туре сыграет с идущей на второй строчке командой «СИТИ» (Ленинградская область). «Крылья Советов» замыкают группу, не набрав ни одного очка, и в заключительном матче группового этапа им будет противостоять «Кристалл» из Санкт-Петербурга, также уступивший в обеих встречах и опережающий самарцев лишь по лучшей разнице голов.