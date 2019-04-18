Котов: уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы

Разыгрывающий сборной России по гандболу Кирилл Котов уверен в попадании команды на чемпионат Европы.



«Непопадание на турнир? Такие мысли мы даже не рассматриваем! Мы уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы. Это ведь важно ещё и потому, что там будет разыгрывать путёвка в квалификацию на Олимпиаду. Так что попасть на Европу надо обязательно. Отдадим все силы и сделаем всё для этого. Другого результата не видим», – заявил Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Стоит отметить, что по итогам четырёх матчей сборная России располагается на второй строчке в турнирной таблице своей отборочной группы к чемпионату Европы.

С полным интервью с Кириллом Котовым можно ознакомиться на «Чемпионате».