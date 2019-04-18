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Котов: уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы

Котов: уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы
Другие / Гандбол

Разыгрывающий сборной России по гандболу Кирилл Котов уверен в попадании команды на чемпионат Европы.

«Непопадание на турнир? Такие мысли мы даже не рассматриваем! Мы уверены в своих силах и знаем, что способны попасть на чемпионат Европы. Это ведь важно ещё и потому, что там будет разыгрывать путёвка в квалификацию на Олимпиаду. Так что попасть на Европу надо обязательно. Отдадим все силы и сделаем всё для этого. Другого результата не видим», – заявил Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Стоит отметить, что по итогам четырёх матчей сборная России располагается на второй строчке в турнирной таблице своей отборочной группы к чемпионату Европы.

С полным интервью с Кириллом Котовым можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Не попасть на чемпионат Европы? Такое сборная России даже не рассматривает!»
Разыгрывающий сборной России по гандболу Кирилл Котов не сомневается, что команда готова выполнить главную задачу.
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