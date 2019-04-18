Более 270 российских легкоатлетов готовы выступать в нейтральном статусе

Всероссийская федерация легкой атлетики получила 278 заявок от спортсменов на право выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2019 году, сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.



«По состоянию на вечер 18 апреля к нам поступили заявки от 278 легкоатлетов, 269 из них уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF)», — цитирует Юхареву ТАСС.



К настоящему времени IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году имеют право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.



IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским спортсменам, соответствующим критериям ассоциации, выступать в нейтральном статусе.



Ближайший совет, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики, пройдет в июне.