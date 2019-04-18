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Более 270 российских легкоатлетов готовы выступать в нейтральном статусе

Более 270 российских легкоатлетов готовы выступать в нейтральном статусе
Другие / Лёгкая атлетика

Всероссийская федерация легкой атлетики получила 278 заявок от спортсменов на право выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2019 году, сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

«По состоянию на вечер 18 апреля к нам поступили заявки от 278 легкоатлетов, 269 из них уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF)», — цитирует Юхареву ТАСС.

К настоящему времени IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году имеют право выступать на международных стартах. В их числе лидеры сборной России Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским спортсменам, соответствующим критериям ассоциации, выступать в нейтральном статусе.

Ближайший совет, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики, пройдет в июне.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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