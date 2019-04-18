Ягудин стал послом Европейских игр-2019

Команда звёздных послов Европейских игр-2019 пополнилась ещё одним участником, им стал олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира и двукратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию Алексей Ягудин.



«Участие в подобном проекте в глобальном смысле является прекрасным способом популяризации спорта. Он дает возможность больше коммуницировать, общаться со своими сверстниками, вырабатывает определенный стержень. II Европейские игры, безусловно, относятся к спорту высших достижений, но они, в том числе, могут стать отличным толчком для многих родителей привить своим детям любовь к спорту, начиная с банальных занятий физкультурой», — приводит слова Ягудина официальный сайт соревнований.



Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня.