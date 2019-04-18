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ОКР и НОК Таджикистана подписали меморандум о партнёрстве

ОКР и НОК Таджикистана подписали меморандум о партнёрстве
Другие / Прочие виды спорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и вице-президент НОК Таджикистана Абдуллозод Ахтам Рустам подписали меморандум о сотрудничестве между организациями.

«Для ОКР это очень важный документ, регламентирующий взаимоотношения с нашими партнерами из других стран. Он, в частности, позволит наладить сотрудничество в области спортивной медицины с использованием инновационных методов и способов предупреждения травм, их эффективного лечения и иных форм защиты здоровья спортсменов. Кроме того, мы договорились прилагать все усилия для борьбы с допингом в целях его искоренения из спорта для обеспечения равных условий спортивного соперничества и защиты «чистых» спортсменов», — приводит слова Позднякова сайт ОКР.

Также соглашение поспособствует проведению совместных спортивных проектов на территории двух государств.

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