ОКР и НОК Таджикистана подписали меморандум о партнёрстве

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и вице-президент НОК Таджикистана Абдуллозод Ахтам Рустам подписали меморандум о сотрудничестве между организациями.



«Для ОКР это очень важный документ, регламентирующий взаимоотношения с нашими партнерами из других стран. Он, в частности, позволит наладить сотрудничество в области спортивной медицины с использованием инновационных методов и способов предупреждения травм, их эффективного лечения и иных форм защиты здоровья спортсменов. Кроме того, мы договорились прилагать все усилия для борьбы с допингом в целях его искоренения из спорта для обеспечения равных условий спортивного соперничества и защиты «чистых» спортсменов», — приводит слова Позднякова сайт ОКР.



Также соглашение поспособствует проведению совместных спортивных проектов на территории двух государств.