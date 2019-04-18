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Россиянка Кашлинская лидирует после 7-го тура на чемпионате Европы по шахматам

Россиянка Кашлинская лидирует после 7-го тура на чемпионате Европы по шахматам
Другие / Шахматы

Российская шахматистка Алина Кашлинская завершила вничью партию с француженкой Мари Себаг на женском чемпионате Европы, который проходит в Анталье (Турция). Россиянка играла чёрными фигурами.

После семи туров Кашлинская сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице с шестью очками в активе.

Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. В нём принимают участие 130 шахматисток, среди которых 20 россиянок. Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд составляет € 60 тыс., из которых победительница получит € 10 тыс. Четырнадцать лучших шахматисток турнира получат прямую путёвку на Кубок мира.

Прошлогодней победительницей турнира стала россиянка Валентина Гунина, завоевав третий титул чемпионки Европы в своей карьере.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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