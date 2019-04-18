«Звезда» обыграла «Астраханочку» в первом матче плей-офф гандбольной Суперлиги

Красногорская «Звезда» нанесла поражение «Астраханочке» в первом матче четвертьфинальной серии женской гандбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 32:26 в пользу команды из Подмосковья.



«Звезда» захватила лидерство с начала встречи, уверенно лидируя после первых 30 минут – 15:11. А во втором тайме ей удалось не просто удержать добытое преимущество, но и увеличить разрыв в счёте перед следующим матчем серии.



Ответная игра состоится в Астрахани 21 апреля в 17:00 мск.



«Звезда» заняла пятое место в регулярном сезоне женского чемпионата России по гандболу, набрав 22 очка. «Астраханочка» опередила своего нынешнего соперника по раунду плей-офф на одну позицию. Команда набрала 26 очков на предварительном этапе турнира.

