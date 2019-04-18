Кулижников: те, кто поехал на ОИ под нейтральным флагом, смогли заработать

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что даже, если бы получил от МОК приглашение, всё равно отказался от участия в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.



«В сезоне-2016/17 у меня были проблемы с милдронатом. В голове переклинило, ничего не хотелось, рано закончил. Ничего не заработал. Через год вернулся на высокий уровень, даже вышел на новый. Недопуск до Олимпиады шёл в дополнение к истории с милдронатом. Это неприятно. Но спасло то, что государство отреагировало и помогло материально – организовало Альтернативные игры, за это я благодарен. Конечно, это не Олимпийские игры, но результаты у нас были очень хорошие – на уровне олимпийских забегов.



Если бы МОК пригласил на Игры, я бы вряд ли поехал под нейтральным флагом. Я не хочу так выступать. Для чего? Я и раньше говорил, что не хотел бы так ехать. Это неуважение к стране. Я никого не осуждаю, говорю за себя. Кто поехал – я их понимаю: можно заработать и так далее. Ехать без тренера, без механика. Без уважения. Зачем это надо? Нет – так нет», – приводит слова конькобежца Sports.ru.