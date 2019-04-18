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«Ростов-Дон» выиграл первый матч четвертьфинала женской гандбольной Суперлиги

«Ростов-Дон» выиграл первый матч четвертьфинала женской гандбольной Суперлиги
Другие / Гандбол

«Ростов-Дон» в первом матче четвертьфинальной серии женской гандбольной Суперлиги не без труда обыграл «Ставрополье» со счётом 33:27.

Начало встречи довольно неожиданно оказалось равным. Команды ушли на перерыв при ничейном счёте 14:14. Однако во втором тайме удержаться за главным фаворитом чемпионата у «Ставрополья» не получилось, сотворить сенсацию не удалось.

Ответная игра состоится в Ростове 20 апреля, начало — в 15:00 мск.

«Ростов-Дон» стал победителем регулярного сезона женского чемпионата России по гандболу. Команда не потеряла ни одного очка, одержав 20 побед в 20 встречах предварительного этапа. «Ставрополье», занявшее восьмое место в регулярном сезоне, стало последней командой, пробившейся в плей-офф Суперлиги.

Гандбол. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Первый матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье» (Ставрополь) — 33:27.

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