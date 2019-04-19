Казахстанский биатлонист Ерёмин: прогресс стал очевиднее, работа не проходит зря

22-летний казахстанский биатлонист Роман Ерёмин оценил для себя прошедший сезон. 22-летний спортсмен стал единственным из мужской сборной Казахстана, который пробивался в зачётную зону Кубка мира в последних двух сезонах.

«В прошедшем сезоне получилось повысить качество стрельбы. Конечно, есть куда расти, но я рад, что прогресс стал очевиднее и работа не проходит зря. С нетерпением жду следующего сезона, чтобы реализовать свой потенциал и бесценный опыт этого сезона.

Думаю, секрет моей скорости — это совокупность тренерской работы и моего желания заниматься любимым делом. Вообще, считаю, что спорт — это в некоторой степени лотерея природных данных – кому-то повезло больше, а кому-то меньше.

Почему решил вместо этапа Кубка мира в Канаде принять участие в Юниорском чемпионате мира, который в итоге стал неудачным? Принятие участия в ЮЧМ было не моё решение, а тренерское по большей части. Пусть это будет опытом, хоть и немного негативным. Надеюсь пройти летнюю подготовку без курьёзов и быть конкурентоспособным в следующем сезоне. Не люблю говорить о целях, просто скажу, что реализовать себя", — цитирует Ерёмина Biathlon.com.ua.