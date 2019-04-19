Букин: для Туктамышевой не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин высказался по поводу того, что фигуристке Елизавете Туктамышевой из-за высокой конкуренции в сборной России следует сменить спортивное гражданство.

«Зачем решать за самих спортсменов? У них своя жизнь, они знают, чего хотят. Это глупо. Я очень рад выступлению Лизы на этом чемпионате мира и не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции. Надеюсь, что Мишин и Туктамышева придут к правильному решению. Алексей Николаевич — умный человек, да и она уже не маленькая девочка. Она была уверена в своих силах и сильно выступила в концовке сезона. Если бы не болезнь перед чемпионатом России, таких разговоров бы не было.

Конечно, нет предела совершенству. Пусть растёт и дальше, может, выучит четверные прыжки, буду только рад. Если на это способны Трусова и другие девочки, то почему она не может? Думаю, способности есть у всех: медведи тоже катаются на коньках. Натан Чен тренируется дистанционно, но при этом выполняет четыре разных четверных. Улучшить можно всё — качество программы, технику, эмоциональную составляющую», — цитирует Букина «RT на русском».

Тренер: с приходом Туктамышевой сборная Казахстана стала бы сильнее