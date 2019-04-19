Крючков: я вцепился в Шипулина ради славы? Я сам выбираю, с кем кайфовать

Андрей Крючков, бывший тренер биатлониста Антона Шипулина, рассказал о своей нынешней работе и поделился впечатлениями от сотрудничества с олимпийским чемпионом 2014 года. Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года.

«Чем сейчас занимаюсь? Тем же, чем до 2014 года. Я начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования сборных команд России. Это аналитика, сбор информации, разработка различных прогнозов успешности и неуспешности выступлений спортсменов в зимних видах спорта, просчёт рисков в их методиках подготовки, которые они планируют применять. В общем, такая интеллектуальная работа.



Для меня то, что мы работаем с Антоном вместе, уже удовольствие. Мне говорят, что я вцепился в Шипулина ради какой-то славы. Ребята, мне 42 года, я самообеспечен и могу выбирать, с кем кайфовать от работы, а с кем — нет. У меня много предложений поработать со спортсменами, но я их отвергаю. Ежедневно получая от Антона информацию, я радовался, когда он выполнял нагрузку, огорчался, когда он что-то не сделал. Эта работа приносила удовольствие. Так же и ему. Он может позволить себе любого тренера, но он работает с тем, с кем ему комфортно. С завершением карьеры Шипулина просто прекратилась та деятельность, от которой мы оба получали удовольствие. Никакого сожаления, что планы не достигли своей цели, у меня нет», — цитирует Крючкова сайт «Матч ТВ».

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.