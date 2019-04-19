Дзюдоист Игольников: до ЧМ в Токио планирую выступить не на одних соревнованиях

Российский дзюдоист Михаил Игольников рассказал, как проходит процесс его реабилитации после операции на плече. До чемпионата мира в Токио (Япония), который состоится с 25 по 31 августа, спортсмен надеется принять участие в ряде соревнований.

«О точных сроках восстановления пока говорить преждевременно. Реабилитация проходит в целом нормально. И я надеюсь, что до чемпионата мира в Токио я выступлю ещё не на одних соревнованиях.

Я сейчас нахожусь в Италии, прилетел сюда для консультации с врачами клиники. Со мной постоянно занимается тренер по ОФП и реабилитации сборной России Феличано Маротто. Он работает с первого дня после сделанной мне операции", — цитирует Игольникова «Р-Спорт».

Игольников — победитель чемпионата Европы 2018 года в весовой категории до 90 кг.