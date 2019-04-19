Константинова встретилась с автором музыки к своей программе

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что встретилась с автором музыки к своей программе – композитором Леонидом Левашкевичем.

Напомним, ранее 18-летняя уроженка Санкт-Петербурга попрощалась с произвольной программой «Анна Каренина», с которой выступала два сезона.

«Автор музыки к моему выступлению пришёл к нам на тренировку! Нам с тренерами было очень приятно! Хотелось бы сказать огромное спасибо Леониду Левашкевичу за то, что оценил программу на стадии постановки и пригласил на концерт. Это добавляет сил и мотивации», — написала Константинова в «Инстаграме».

На чемпионатах России и Европы Константинова заняла четвёртое место. На Универсиаде в Красноярске Станислава завоевала бронзу.

Фото доступно на странице Константиновой в «Инстаграме».