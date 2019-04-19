Медведева: в начале сезона я не была уверена в себе

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Сеуле, посвящённой ледовому шоу Ice Fantasia, оценила выступление в завершившемся сезоне.

«В начале сезона я не была уверена в себе. Я ощущала давление со стороны хореографов и тренеров. Результаты были не очень хорошими. Однако меня взяли на чемпионат мира, и я смогла заметно прибавить. Моя форма улучшилась, я почувствовала больше уверенности в себе.

Есть люди, которые обвиняют и защищают меня. За это время я многое осознала», — приводит слова Медведевой Daum.

В прошедшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России и стала третьей на Skate Canada. На чемпионате мира в Сайтаме Евгения завоевала бронзу.

Баюл: за Медведеву точно переживать не стоит