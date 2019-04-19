Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева: в начале сезона я не была уверена в себе

Медведева: в начале сезона я не была уверена в себе
Другие / Фигурное катание

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в Сеуле, посвящённой ледовому шоу Ice Fantasia, оценила выступление в завершившемся сезоне.

«В начале сезона я не была уверена в себе. Я ощущала давление со стороны хореографов и тренеров. Результаты были не очень хорошими. Однако меня взяли на чемпионат мира, и я смогла заметно прибавить. Моя форма улучшилась, я почувствовала больше уверенности в себе.

Есть люди, которые обвиняют и защищают меня. За это время я многое осознала», — приводит слова Медведевой Daum.

В прошедшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России и стала третьей на Skate Canada. На чемпионате мира в Сайтаме Евгения завоевала бронзу.

Баюл: за Медведеву точно переживать не стоит
Медведева — о своём наряде: корейское порно? Контент, который мы заслужили
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент