Скончался призёр Олимпиады — 1980 по академической гребле Юрий Пименов

На 62-м году жизни умер серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года по академической гребле Юрий Пименов.

«Сегодня, 19 апреля, на 62-м году жизни скончался серебряный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион и призёр чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России – Пименов Юрий Игоревич. Выражаем глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами», — говорится на официальном сайте Федерации гребного спорта России.

В 1980 году Пименов завоевал серебро Олимпиады в Москве в составе распашной двойки без рулевого. В 1981, 1985 и 1986 годах он выигрывал чемпионат мира в двойке без рулевого.