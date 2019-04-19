Загитова: хочу выступать без ошибок, как в сезоне-2017/18

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как не неё повлияла победа на Олимпиаде в Пхёнчхане, а также раскрыла секрет своей мотивации.

«После Олимпиады в Пхёнчхане мне стали уделять больше внимания, но моя жизнь не сильно изменилась. Я та же, что была перед Олимпийскими играми. Но в период от Олимпиады до прошедшего чемпионата мира я получила огромный опыт. Мне было тяжело, но, думаю, для победы это именно то, что нужно.

Мне с детства нравится стоять на подиуме и получать медали. Поэтому я справляюсь в сложные дни тренировок. Если я хорошо выступаю, то на подиуме чувствую, что могу добиваться ещё больших успехов. Это самая большая мотивация для меня.



Я рисую картины, веду «инстаграм» и играю со своей любимой собакой Масару, но как такового отпуска у меня нет. Я не могу представить жизнь без фигурного катания. Я живу им. Важно делать именно так. Я хочу выступать без ошибок, как в сезоне-2017/18. Хочу показывать отличные прокаты и радовать зрителей», — цитирует Загитову Number.Bunshun.

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Алина выиграла золото.