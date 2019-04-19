Авербух: у Лазукина есть силы конкурировать, он почувствовал в себе уверенность

Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух оценил прошедший сезон для фигуриста Андрея Лазукина. На чемпионате России 21-летний уроженец Тольятти показал четвёртый результат.

«Он дебютировал достойно, у него красивые прыжки, у него потрясающий тренер, профессор Алексей Мишин, который учит основательно. У него есть силы, сейчас он почувствовал в себе уверенность, какой-то опыт. Я думаю, он сможет конкурировать в следующем сезоне», — цитирует Авербуха «Невский спорт».

Прошлый сезон стал для Лазукина дебютным в составе сборной России. Из-за снятия Максима Ковтуна Андрей выступил на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где занял 10-е место. На командном чемпионате мира в Фукуоке Лазукин стал пятым в короткой программе и восьмым в произвольной.