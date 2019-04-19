Загитова выступит в ледовом шоу The Ice в Японии

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира -2019, чемпионка Европы-2018, российская фигуристка Алина Загитова выступит в ледовом шоу The Ice в Японии, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Представления пройдут в трёх городах Страны восходящего солнца: Осаке (27–28 июля), Ниигате (30-31 июля и 1 августа) и Нагое (3–4 августа).

Вместе с Загитовой на лёд выйдут американские фигуристы Натан Чен, его соотечественница Мэрайя Белл, серебряный призер Олимпийских игр — 2018, двукратный призёр чемпионатов мира, японец Сома Уно, и чемпионка мира среди юниоров 2016 года Марин Хонда, а также двукратный призёр чемпионатов мира, китаец Цзинь Боян.

Не исключено, что именно на это шоу Загитова возьмёт с собой свою собаку Масару, которую мечтает отвезти на историческую родину породы акита-ину.