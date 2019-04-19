В Казани откроется школа по синхронному плаванию имени Покровской

В сентябре 2019 года на базе училища Олимпийского резерва в Казани будет открыта школа по синхронному плаванию имени заслуженного тренера России, главного тренера национальной сборной Татьяны Покровской. Подробности об открытии рассказала сама Покровская на пресс-конференции, посвящённой этапу Мировой серии в столице Татарстана.

«Сейчас будет создаваться коллектив — это будут тренеры, живущие в Казани и Татарстане. Это будут специалисты, которые, возможно, закончат свои выступления в спорте и пообещают переехать в Татарстан. Это ещё всё впереди — мы в начале пути, сейчас нужно строить планы», — приводит слова Покровской KazanFirst.



Сегодня, 19 апреля, на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в технической программе дуэтов.