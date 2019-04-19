Медведева, Загитова и Туктамышева выступят в шоу Fantasy on Ice в Японии

Три российские чемпионки мира по фигурному катанию — Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева — выступят в шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает официальный сайт мероприятия.

Показательные выступления чемпионов разных лет пройдут в четырёх городах: Макухари (24–26 мая), Сендае (31 мая–2 июня), Кобе (7–9 июня) и Тояме (14–16 июня).

В шоу также примут участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, призёры олимпийских игр и чемпионы мира — испанец Хавьер Фернандес, француз Филипп Канделоро, швейцарец Стефан Ламбьель, американец Джеффри Баттл, итальянка Каролина Костнер, а также Денис Васильевс из Латвии, американец Джонни Вейр, японки Шизука Аракава, Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Маи Михара и Акико Сузуки, а также другие известные фигуристы-одиночники.

Из дуэтов на данный момент подтвердили участие трёхкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, чемпионы мира и Европы 2014 года итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков.