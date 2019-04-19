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Россиянки выиграли техническую программу среди групп на этапе Мировой серии

Россиянки выиграли техническую программу среди групп на этапе Мировой серии
Другие / Водные виды спорта

Сборная России первенствовала в технической программе среди групп на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Казани. Соревнования совмещены с чемпионатом России.

Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина более чем на 10 баллов опередили спортсменок из Беларуси, занявших второе место. Третьей стала команда Венгрии.

Из российских команд следующий результат после сборной показали представительницы Санкт-Петербурга (84,9964), сразу за которыми в турнирной таблице расположились москвички (84,5767).

Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия
Группы. Техническая программа

1. Россия — 95,3411.
2. Беларусь — 83,4736.
3. Венгрия — 78,4414.

Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на этапе Мировой серии
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