Россиянки выиграли техническую программу среди групп на этапе Мировой серии

Сборная России первенствовала в технической программе среди групп на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Казани. Соревнования совмещены с чемпионатом России.
Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина более чем на 10 баллов опередили спортсменок из Беларуси, занявших второе место. Третьей стала команда Венгрии.
Из российских команд следующий результат после сборной показали представительницы Санкт-Петербурга (84,9964), сразу за которыми в турнирной таблице расположились москвички (84,5767).
Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия
Группы. Техническая программа
1. Россия — 95,3411.
2. Беларусь — 83,4736.
3. Венгрия — 78,4414.