Россиянки выиграли техническую программу среди групп на этапе Мировой серии

Сборная России первенствовала в технической программе среди групп на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Казани. Соревнования совмещены с чемпионатом России.

Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина более чем на 10 баллов опередили спортсменок из Беларуси, занявших второе место. Третьей стала команда Венгрии.

Из российских команд следующий результат после сборной показали представительницы Санкт-Петербурга (84,9964), сразу за которыми в турнирной таблице расположились москвички (84,5767).



Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия

Группы. Техническая программа

1. Россия — 95,3411.

2. Беларусь — 83,4736.

3. Венгрия — 78,4414.