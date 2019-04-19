Кашлинская и Гапоненко лидируют на женском ЧЕ по шахматам после 8-го тура

19 апреля в Анталье (Турция) были сыграны партии восьмого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Инна Гапоненко из Украины чёрными фигурами одержала победу над Екатериной Аталик из Турции, а россиянка Алина Кашлинская белыми сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной. В итоге Гапоненко догнала Кашлинскую во главе турнирной таблицы. Обе шахматистки набрали по 6,5 очка. На пол-очка отстают Бела Хотенашвили (Грузия), Мари Себаг (Франция), Ушенина, Ставрула Цолакиду (Греция) и Иоланта Завадзка (Польша).

По 5,5 очка набрали 11 участниц, включая россиянок Наталью Погонину, Марину Гусеву и Анастасию Боднарук.

Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. В нём принимают участие 130 шахматисток, среди которых 20 россиянок.