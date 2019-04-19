Жена тренера Кныша: ложь Корбут об изнасиловании укоротила жизнь Рену

Супруга легендарного тренера по спортивной гимнастике Ренальда Кныша, скончавшегося на 88-м году жизни, уверена, что обвинения в изнасиловании со стороны самой известной ученицы, олимпийской чемпионки Ольги Корбут, укоротили жизнь мужа.



«На его здоровье очень сильно повлияла Корбут, которую он из грязи вывел в люди. А она вместо благодарности столько яда на него выплеснула.

Вы представьте, ведешь спортсменку 6 или 8 лет, чтобы её научить, поднять в гимнастике. Быстрее не выйдет, нужно в спортсменку вложить часть жизни, потому что спортивная гимнастика — самый сложный вид спорта. О каком насилии можно говорить накануне Олимпийских игр? Разве тренеру надо, чтобы спортсменка провалила соревнования? Все её слова — ложь. Цепочка всех этих заявлений Корбут, её некрасивых поступков очень укоротили жизнь Рену.

Он не показывал, что ему больно, трудно, обидно. Но сначала у человека болит душа, а потом подкашивается здоровье", — приводит слова Ольги Кныш Sputnik Беларусь.



Корбут обвиняла наставника периодически начиная с 1999 года. Последний раз – год назад в передаче «Пусть говорят». Корбут лично присутствовала в студии, а тренера съёмочная группа уговорила сделать видеозвонок по Скайпу.

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