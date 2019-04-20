«Тюмень» уступила самарскому «Динамо» в ЧР по мини-футболу

Состоялись первые матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Перед заключительным матчем регулярного чемпионата «КПРФ» занимает второе место, опережая «Синару» и «Тюмень» на 3 очка.

Вторые встречи в рамках 18-го тура пройдут 20 апреля.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

18-й тур. Первые матчи

«КПРФ» (Москва) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 4:2 (3:1).

Голы: Сайотти, 12, Асадов, 21, 25, Половых, 30 (а/г) – Половых, 20, Плахов, 27.

«Ухта» — «Синара» (Екатеринбург) – 3:2 (1:0).

Голы: Филиппов, 10, Чёрный, 41, 48 – Хамадиев, 45, Шистеров, 50.

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Норильский никель» — 3:4 (0:2).

Голы: Москалёв, 37, Леготин, 43, Емельянов, 48 – Гибадуллин, 1, Кутузов, 16, Кудзиев, 27, 49.

«Динамо» (Самара) – «Тюмень» — 5:2 (1:0).

Голы: Саносян, 1, 34, 36, Симаков, 37, Заболонков, 35 – Абрамович, 33, Милованов, 34.