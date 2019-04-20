В Московской области золотой знак ГТО вручён 90-летнему мужчине

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили золотой знак отличия комплекса ГТО 90-летнему участнику испытаний.

Владимир Хвориков начинал свою рабочую деятельность школьным учителем физкультуры, а впоследствии был председателем Целинного краевого совета ДСО «Спартак», где готовил советских спортсменов к различным соревнованиям. В 2019 году Владимир Иванович выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия в своей возрастной группе.

«Специально к выполнению нормативов я не готовился, потому что стараюсь постоянно поддерживать свою физическую форму, много работаю, в том числе на огороде и сочетаю умственный труд с физическим», — приводит слова Хворикова пресс-служба областного Минспорта.

«Владимир Иванович Хвориков всю жизнь неразрывно связан со спортом. В свои 90 лет он ежедневно делает зарядку и много ходит пешком, что, безусловно, благоприятно влияет на его состояние здоровья, физическую форму и активность. Пройти испытания ГТО в 90 лет с такой легкостью возможно, только посвятив жизнь спорту. Не менее важны и сила духа, и заряд внутренней энергии. Такие люди большой пример для всех нас», — добавил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.