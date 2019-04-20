Варвинец не планирует возвращаться в биатлон в сезоне-2019/20

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в эстафете, победитель и призёр чемпионатов Европы по биатлону, украинская биатлонистка Ирина Варвинец, которая после олимпийского сезона-2017/18 взяла паузу в выступлениях, может вопреки ожиданиям не вернуться в большой спорт в сезоне-2019/20. Из-за проблем с коленями спортсменка полностью пропустила нынешний сезон.

Как сообщает XSPORT, ссылаясь на информацию, полученную от президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, биатлонистка пока что не собирается возобновлять свою спортивную карьеру. По словам самой Варвинец, она ещё не решила свои проблемы со здоровьем, а поэтому не может полноценно приступить к тренировкам.

Напомним, что по окончании сезона женскую сборную Украины покинул старший тренер команды Андрей Прокунин. Окончательный состав команды, а также тренерского штаба будет сформирован до конца апреля.