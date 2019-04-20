Саутин: считать деньги в чужом кармане — дурной тон

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин заявил, что не завидует доходам современных спортсменов, а также рассказал, как из-за путча в 1991 году лишился 400 долларов призовых.



«Не завидую заработкам нынешних олимпийцев. Считать деньги в чужом кармане — дурной тон. Просто отмечу, что в наше время премиальные за медали были куда более скромными.



Вспоминаю чемпионат Европы 1991 года в Афинах, где я стал вторым на десятиметровой вышке вслед за Владимиром Тимошининым. Мне сразу заплатили 400 долларов и еще столько же пообещали отдать в Москве. Но в августе грянул известный путч, и про нас попросту забыли. Впрочем, даже четыре сотни долларов США казались тогда огромной суммой.



Спорт не стоит на месте. В моё время не было прыжков в 4,5 оборота, а сейчас без них нельзя рассчитывать на высокие места. Другой уровень сложности, а значит, и более высокие гонорары. Всё логично», — приводит слова Саутина сайт ОКР.