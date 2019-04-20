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Олимпийский чемпион из Кении дисквалифицирован на четыре года за допинг

Олимпийский чемпион из Кении дисквалифицирован на четыре года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика

Олимпийский чемпион — 2008 в беге на 1500 метров, трёхкратный чемпион мира кениец Асбель Кипроп дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, в том числе эритропоэтина (ЭПО), сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Расследование в отношении спортсмена началось 27 ноября 2017 года. После всех анализов в WADA подтвердили, что допинговые пробы Кипропа оказались положительными.

«До начала дисциплинарного производства представители AIU встретились с господином Кипропом, чтобы уведомить его о положительном тесте и дать возможность незамедлительно признать любое нарушение или предоставить информацию о допинге в лёгкой атлетике, которая может составить «существенную помощь». Это стандартная практика, когда в любом из образцов обнаружены серьёзные запрещённые вещества», — заявили в AIU.

Дисквалификация кенийского бегуна будет отсчитываться с 3 февраля 2018 года. Его результаты с 27 ноября 2017 года аннулированы.

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