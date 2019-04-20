Медведева объявила конкурс на самый жёсткий комментарий к фото в розовом наряде

Российская фигуристка Евгения Медведева в своём «инстаграме» предложила пользователям посостязаться в жёсткости комментариев к её очередному фото в новом розовом наряде.

«Конкурс на самый жёсткий коммент. Раунд», — подписала фигуристка свой снимок.

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next.



Ранее стало известно, что новая короткая программа фигуристки будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».