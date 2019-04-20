Женская сборная России пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7

На четвёртом этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Китакюсю (Япония), российские регбистки нанесли поражение хозяйкам соревнований со счётом 28:21 и вышли в 1/4 финала.

Ранее на групповом этапе российская команда проиграла Франции со счётом 10:33, а затем сыграла вничью с Новой Зеландией — 17:17. Подопечным Андрея Кузина удалось прервать выигрышную серию соперниц, которая составляла 37 матчей (до мирового рекорда новозеландкам не хватило одной победы).

Сборная России заняла третье место в группе А и в четвертьфинале встретится с Канадой, которая возглавила турнирную таблицу в квартете В. Игра начнётся 21 апреля в 04:30 мск.

Регби-7. Мировая серия. Китакюсю, Япония. Четвёртый этап



Япония — Россия — 21:28