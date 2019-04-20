Медведева — об откровенном фото: сколько час? Два веганских бургера

Фигуристка Евгения Медведева, предложившая пользователям конкурс на самый жёсткий комментарий к её фото в «Инстаграме», уже стала получать первые отклики.



Один из таких комментариев связан с провокационностью нового розового наряда спортсменки и содержит вопрос: «Сколько час?»



«Два веганских бургера», — ответила на это фигуристка.

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next.

Ранее стало известно, что новая короткая программа фигуристки будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».