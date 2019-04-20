Загитова отписалась от Медведевой в «Инстаграме»

Фигуристка Евгения Медведева сегодня предложила оставлять жёсткие комментарии к её фото в новом розовом наряде в «Инстаграме», одним из них стала запись: «Когда узнала, что от тебя отписалась Загитова и теперь можно устроить 18+ тусу».



Медведева поставила лайк этой записи. После этого пользователи стали проверять информацию и обнаружили, что олимпийская чемпионка Алина Загитова действительно отписалась от соперницы.

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next.



Ранее стало известно, что новая короткая программа фигуристки будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».