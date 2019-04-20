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Медведева выбрала корейского певца, с которым устроила бы коллаборацию

Медведева выбрала корейского певца, с которым устроила бы коллаборацию
Другие / Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, российская фигуристка Евгения Медведева, рассказала, что по-прежнему продолжает увлекаться творчеством корейского бой-бенда ЕХО, работающую в жанре K-pop.

«По-прежнему слушаю EXO и очень им признательна. Их музыка мне сильно помогает в непростые времена, они всегда поднимают настроение — и утром, и вечером, в любом месте. EXO — мои любимцы.

Если бы у меня была возможность устроить коллаборацию с кем-то из исполнителей K-pop, я бы выбрала Бэкхёна из EXO", — сказала Медведева в интервью корейским СМИ.

Впервые о любви к музыке ЕХО фигуристка рассказала перед Олимпиадой в Пхёнчхане, где завоевала две серебряные медали. Позже Медведева была одним из экспертов музыкального конкурса в стиле K-pop.

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