«Ростов-Дон» стал первым полуфиналистом женской гандбольной Суперлиги

«Ростов-Дон» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф женской гандбольной Суперлиги на своей площадке уверенно переиграл «Ставрополье» — 34:21.



В первом тайме на площадке в составе хозяев появилась Анна Вяхирева, которая не принимала участия в первом четвертьфинальном матче, не успев восстановиться после травмы. На перерыв «Ростов-Дон» ушёл с комфортным счётом 19:11. Во втором игровом отрезке «Ставрополью» не удалось догнать победителя регулярного первенства, чтобы перевести игру в третий решающий матч. Выиграв серию со счётом 2:0, «Ростов-Дон» стал первой командой, вышедшей в полуфинал женской гандбольной Суперлиги.



Гандбол. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч



«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье» (Ставрополь) — 34:21 (19:11).



Первый матч — 33:27.