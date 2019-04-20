Известны пары 1/4 финала плей-офф ЧР по мини-футболу в Суперлиге

По итогам вторых матчей 18-го тура Суперлиги определились пары 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. Каждая серия плей-офф длится до трёх побед одной из команд. Первые два матча и пятый (при необходимости) проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

Пары 1/4 финала чемпионата России



«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар)

КПРФ (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)

«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо Самара»

«Тюмень» — «Норильский никель» (Норильск)

Четвертьфинал начнётся 3 мая, следующие матчи будут проведены 4, 7, 8 и 11 мая. Победители серий сыграют в полуфиналах до трёх побед с 15 по 23 мая. Финал и серия за третье место пройдут с 27 мая по 4 июня.