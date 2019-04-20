Известны пары 1/4 финала плей-офф ЧР по мини-футболу в Суперлиге

По итогам вторых матчей 18-го тура Суперлиги определились пары 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу. Каждая серия плей-офф длится до трёх побед одной из команд. Первые два матча и пятый (при необходимости) проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.
Пары 1/4 финала чемпионата России
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар)
КПРФ (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск)
«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо Самара»
«Тюмень» — «Норильский никель» (Норильск)
Четвертьфинал начнётся 3 мая, следующие матчи будут проведены 4, 7, 8 и 11 мая. Победители серий сыграют в полуфиналах до трёх побед с 15 по 23 мая. Финал и серия за третье место пройдут с 27 мая по 4 июня.
«Газпром-Югра» вышел в плей-офф ЧР с первого места, «КПРФ» — со второго