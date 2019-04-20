«Спартак» обыграл команду «Волга-Саратов» в Высшей лиге ЧР по мини-футболу

Московский «Спартак» вышел на четвёртое место в чемпионате России по мини-футболу среди команд Высшей лиги. В выездном матче 28-го тура конференции «Запад» столичный клуб обыграл команду «Волга-Саратов» со счётом 5:1. По дублю оформили Роман Адамов и Денис Титков, один раз отличился Алексей Белоусов. Единственный гол хозяев забил Никита Горбунов.

В матче 29-го тура 27 апреля «Спартак» на выезде сыграет с московской командой «КПРФ-2», занимающей на данный момент третье место.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига. Конференция «Запад»

28-й тур

«Волга-Саратов» — «Спартак» (Москва) – 1:5 (0:2).

Голы: Горбунов, 33 – Адамов, 3, 32, Титков, 6, 49, Белоусов, 37.

Ранее «Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата Москвы по мини-футболу, в серии за третье место дважды обыграв «Пересвет» (8:4, 10:2).