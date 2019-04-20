Юниорская сборная России по регби уступила в игре за бронзу чемпионата Европы

Сборная России проиграла команде Португалии со счётом 27:38 в матче за третье место на проходящем в Калининграде чемпионате Европы по регби для игроков не старше 18 лет.



После первого тайма россияне уверенно лидировали — 24:10. Однако во втором игровом отрезке португальцам удался рывок — 28:3, который и принес им итоговую победу и бронзовые медали.



В составе российской команды две результативные попытки на счету Богдана Киреева, ещё одну на свой счёт записал Максим Кемаев. Три реализации и один штрафной успешно выполнил Александр Белослудцев.



Португальцы занесли шесть попыток и исполнили четыре успешные реализации.



Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Грузии, обыгравшая в финале команду Испании — 20:10.