Российские «художницы» первенствовали в многоборье на этапе КМ в Ташкенте

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповом многоборье на этапе Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Россиянки получили от судей 25,900 балла за упражнение с 5 мячами и 24,400 балла за упражнение с обручами и булавами. Россию на соревнованиях представляют Мария Толкачёва, Анастасия Максимова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.
Вторыми стали представительницы Узбекистана, третьими – украинские гимнастки.
Ранее в индивидуальном многоборье первенствовала Александра Солдатова, Анастасия Гузенкова стала третьей. Солдатова вышла в финал во всех четырёх видах, став первой с обручем и булавами. Гузенкова не сумела отобраться в финал в упражнении с булавами и показала лучший результат с мячом.
Соревнования завершатся 21 апреля финалами в отдельных видах.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Ташкент, Узбекистан
Многоборье. Группы
1. Россия – 50,300.
2. Узбекистан – 44,300.
3. Украина – 42,600.
Личное многоборье
1. Александра Солдатова (Россия) – 78,100.
2. Боряна Калейн (Болгария) – 76,500.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 75,500.