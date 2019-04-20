Кашлинская проиграла стыковой матч Гапоненко на ЧЕ по шахматам

20 апреля в Анталье (Турция) были сыграны партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин. Украинка Инна Гапоненко, белыми фигурами выиграв стыковой матч у россиянки Алины Кашлинской, стала единоличным лидером, набрав 7,5 очка.



На пол-очка отстаёт француженка Мари Себаг. По 6,5 очка набрали 8 участниц, включая россиянок Кашлинскую и Анастасию Боднарук. Ещё у десятерых участниц, среди которых россиянки Наталья Погонина, Марина Гусева и Ольга Гиря, по 6 очков.

Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. В нём принимают участие 130 шахматисток, среди которых 20 россиянок. В 10-м туре 21 апреля встретятся Кашлинская и Боднарук. Белые фигуры будут у Кашлинской.