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Кашлинская проиграла стыковой матч Гапоненко на ЧЕ по шахматам

Кашлинская проиграла стыковой матч Гапоненко на ЧЕ по шахматам
Другие / Шахматы

20 апреля в Анталье (Турция) были сыграны партии девятого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин. Украинка Инна Гапоненко, белыми фигурами выиграв стыковой матч у россиянки Алины Кашлинской, стала единоличным лидером, набрав 7,5 очка.

На пол-очка отстаёт француженка Мари Себаг. По 6,5 очка набрали 8 участниц, включая россиянок Кашлинскую и Анастасию Боднарук. Ещё у десятерых участниц, среди которых россиянки Наталья Погонина, Марина Гусева и Ольга Гиря, по 6 очков.

Турнир проходит в 11 туров по швейцарской системе. В нём принимают участие 130 шахматисток, среди которых 20 россиянок. В 10-м туре 21 апреля встретятся Кашлинская и Боднарук. Белые фигуры будут у Кашлинской.

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