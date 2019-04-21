Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.

Алина порадовала зрителей полюбившейся им произвольной программой олимпийского сезона на музыку из балета «Дон Кихот», а также показательным номером сезона-2018/19 в образе Лары Крофт под песню Survivor группы Destiny's Child.

Видео доступно в YouTube.

В шоу приняли участие и другие ученики Тутберидзе — Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алёна Косторная, дочь тренера Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным, а также гости — Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.