Российский лыжник Устюгов сделал предложение своей девушке

Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Елене Соболевой, которая также работает под руководством тренера Маркуса Крамера.

«Хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», — сказал Устюгов. Видео Соболева опубликовала в "Инстаграме".

Ранее Устюгов заявил, что ему не требуется хирургическое вмешательство. Спортсмен, испытывающий проблемы с жёлчным пузырём на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), пропустил несколько стартов на этапах Кубка мира, а затем принял решение завершить свои выступления на международных стартах в этом сезоне.

Напомним, в этом сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», а также стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.