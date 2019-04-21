Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский лыжник Устюгов сделал предложение своей девушке

Российский лыжник Устюгов сделал предложение своей девушке
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Елене Соболевой, которая также работает под руководством тренера Маркуса Крамера.

«Хочу признаться тебе в любви. Вечной любви», — сказал Устюгов. Видео Соболева опубликовала в "Инстаграме".

Ранее Устюгов заявил, что ему не требуется хирургическое вмешательство. Спортсмен, испытывающий проблемы с жёлчным пузырём на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), пропустил несколько стартов на этапах Кубка мира, а затем принял решение завершить свои выступления на международных стартах в этом сезоне.

Напомним, в этом сезоне Устюгов занял второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», а также стал серебряным призёром чемпионата мира в эстафете.

Устюгов: операции не будет, на чемпионате России выступать не планирую
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент