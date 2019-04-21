Хлавати: «Ростов-Дон» провёл ротацию в ходе матча и одержал уверенную победу

Ассистент главного тренера «Ростова-Дон» Томаш Хлавати прокомментировал домашнюю победу над «Ставропольем» со счётом 34:21 и выход в полуфинал плей-офф женской гандбольной Суперлиги.

«Хочу поблагодарить соперника за эти два отличных матча, а также пожелать им удачи в оставшихся матчах чемпионата России. Что касается нашей команды, то в начале встречи у нас были некоторые сложности. Но у нас отличная скамейка, мы проводили ротацию в ходе матча и одержали уверенную победу. Рад, что мы вышли в следующий раунд плей-офф Суперлиги», — цитирует Хлавати официальный сайт «Ростова-Дон».

В первом матче клуб из Ростова-на-Дону одолел соперника — 33:27. Выиграв серию со счётом 2:0, «Ростов-Дон» стал первой командой, вышедшей в полуфинал турнира.