Женская сборная России по регби-7 проиграла все матчи в плей-офф Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 неудачно провела второй день на четвёртом этапе Мировой серии, проходящем в Китакюсю (Япония). Россиянки проиграли во всех трёх поединках раунда плей-офф.



В первом матче дня сборная России уступила канадкам — 14:17. По одной попытке на свой счёт записали Елена Здрокова и Байзат Хамидова. Две успешные реализации исполнила Дарья Лушина.



Второй поединок обернулся для российской команды разгромом. Соперником была сборная Новой Зеландии, с которой россиянки на групповом этапе сыграли вничью — 17:17, прервав 33-матчевую победную серию соперниц. Однако повторить вчерашний успех не удалось. Новозеландки не позволили россиянкам набрать ни единого очка и уверенно победили — 36:0.



В третьем матче дня Россия оспаривала седьмое место с командой Ирландии и уступила с минимальным счётом — 14:15. Попытками отметились Дарья Шестакова и Байзат Хамидова. На счету Дарьи Лушиной две реализации.



Сборная России заняла восьмое место по итогам четвёртого этапа Мировой серии.