Норман показал шестой результат в истории бега на 400 метров

21-летний американский легкоатлет Майкл Норман пробежал 400-метровую дистанцию за 43,45 секунд на турнире в Калифорнии (США). Этот результат стал шестым в мировой истории. Быстрее бежали только четыре спортсмена: Джереми Уоринер, Бутч Рейнольдс, Майкл Джонсон и Вэйд ван Никерк (дважды).



Результат Нормана несколько удивил экспертов, поскольку спортсмены выходят на пик формы к главным соревнованиям. По словам представителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Джона Малкина, это самый быстрый старт сезона в истории.



В минувшем сезоне Норман установил мировой рекорд в беге на 400 метров в помещениях — 44,52 секунды. Предыдущее лучшее достижение принадлежало американцу Керрону Клементу — 44,57.



Действующим рекордсменом мира является голландец Вэйд ван Никерк. В финале Олимпийских игр 2016 года в Рио он победил с результатом 43,03 секунды.

Норман обновил мировой рекорд в беге на 400 м в помещении