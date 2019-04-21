Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Сборная России стала третьей в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, проходящем в Ташкенте (Узбекистан). Спортсменки получили 22,950 балла. Российскую команду представляли Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.



Победу праздновала сборная Украины (24,550), серебро досталось израильтянкам(24,050).



Ранее в индивидуальном многоборье первенствовала Александра Солдатова, Анастасия Гузенкова стала третьей. Солдатова одержала победу также в упражнениях с обручем и булавами. Ещё одно золото россиянки завоевали в групповом многоборье.



Этап Кубка мира в Ташкенте завершится сегодня, 21 апреля, финалами в отдельных видах. Заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдёт с 26 по 28 апреля в Баку (Азербайджан).