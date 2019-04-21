Российские синхронистки выиграли в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани

Сборная России по синхронному плаванию на проходящем в Казани этапе Мировой серии одержала победу в хайлайтах — дисциплине, в которой выступают 10 спортсменок.



За свою программу россиянки получили 85,4667 балла. Серебряные медали выиграли представительницы Казахстана (80,7000), бронзу завоевали венгерки (79,7333).



Сборную России на этапе Мировой серии представляла команда Санкт-Петербурга в составе Натальи Дергачёвой, Анны Ефременко, Алисы Голубевой, Екатерины Голубевой, Полины Ивановой, Эвелины Павленко, Анны Павловской, Яны Пресняковой, Елизаветы Павловой и Маргариты Перебейнос.



В рамках турнира проходит также чемпионат России. Второе место взяли спортсменки из Москвы (85,3667), третьей стала команда Татарстана (81,1000).